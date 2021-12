Schlamperei bei Klinikfinanzen sorgt im Kreis Neu-Ulm erneut für Ärger

Plus Das Chaos bei den Krankenhausfinanzen sorgt immer noch für reichlich Diskussionsstoff im Neu-Ulmer, vor allem bei den Freien Wählern. Denn es wurden neue Details öffentlich.

Am Ende der Debatte schaltete sich die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk ein und rief einen Kreisrat der Freien Wähler zur Ordnung. Jürgen Bischof solle es jetzt endlich sein lassen, der Landkreisverwaltung ständig Unredlichkeit nachzusagen. Davor waren die Emotionen nicht nur bei Landrat Thorsten Freudenberger und seinem Stellvertreter Franz-Clemens Brechtel in der letzten Kreistagssitzung des Jahres hochgegangen. Der Anlass: wieder mal das Chaos bei den Klinikfinanzen früherer Jahre. Dabei kamen erstmals öffentlich Details von Schlamperei zur Sprache.