Schulaktionstag: Wenn Umweltbildung im Kreis Neu-Ulm sichtbar wird

In Anlehnung an den Earth Day fand an den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Neu-Ulm ein Umweltaktionstag zum Thema "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" statt.

Eher kleine Menschen, aber große Müllberge: Es war schon beachtlich, was die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Neu-Ulm Stadtmitte und der Peter-Schöllhorn-Mittelschule alles sammelten. Damit waren sie an einer Art behördlich organisiertem "Friday for Future" nicht alleine.

Für den Schulaktionstag kreierten die Schülerinnen und Schüler Transparente. Foto: Alexander Kaya

Am Freitag drehte sich an fast allen Schulen im Kreis alles nur um die Umwelt. Einige gingen Müll sammeln und hinterfragten, wie dieser recycelt wird, andere bauten ein eigenes Hochbeet, besuchten die Tafeln, Tauschbibliotheken oder organisierten eine Modenschau mit Bekleidung aus Müll und Abfallprodukten. Das Lernziel: Auch die Vermeidung von Müll ist Klimaschutz. Beinahe alle der rund 50 Grund- und Mittelschulen im Landkreis beteiligten sich nach Angaben des Schulamtes am Freitag, die restlichen Schulen seien im Laufe des Schuljahres ebenfalls in der Umweltbildung aktiv.





Auch an der Uli-Wieland-Grundschule Vöhringen der Aktionstag „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ statt. Foto: Uli-wieland-grundschule V�hringen





Ein Beispiel aus Vöhringen: Wie wichtig sind die Bienen für unsere Umwelt und was wäre, wenn es keine Bienen mehr gäbe? Auf diese Fragen bekamen die 3. Klassen bei ihrem Besuch im Bienenmuseum Illertissen viele Antworten. Umgesetzt wurde das Wissen danach durch das Aussäen von bienenfreundlichen Blumensamen auf den Freiflächen des Schulhofes. (AZ)