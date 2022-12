Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Schwabenbühne: Nach drei Jahren steht ein großes Comeback an

Plus Die Schwabenbühne kann diesen Winter endlich durchstarten und mit der Komödie „Das Sparschwein“ auf Tournee gehen. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Von Regina Langhans

Komödien wollen unterhalten, doch für ihre Wintertournee mit „Das Sparschwein“ “ (La Cagnotte) von Eugène Labiche (1815 bis 1888) stehen die Mimen der Schwabenbühne seit drei Jahren in den Startlöchern. In der Saison 2022/23 soll es klappen und das Coronavirus ihnen keinen Strich mehr durch die Rechnung machen können. Am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr diesmal in der Festhalle des Illertisser Kollegs heißt es Bühne frei für neun Darsteller der Truppe, die mit der Komödie in fünf Akten des französischen Komödiendichters Premiere feiern.

