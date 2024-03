Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Schwer Traumatisierte wünscht sich Integrationsbeirat für den Kreis Neu-Ulm

Plus Hilfe für traumatisierte oder behinderte Menschen komme in Raum Neu-Ulm zu kurz, findet eine Betroffene und will das ändern. Unterstützung kommt aus dem Unterallgäu.

Von Michael Kroha

Andrea S. hat in ihrem Leben schon vieles mitmachen müssen. Ihr erstes Trauma erlitt die heute 55-Jährige nach eigenen Angaben in Indien. Für einen Arbeitskollegen sei die gelernte Ingenieurin für Elektrotechnik kurzfristig eingesprungen und wollte mit einem Taxi zum Hotel. Doch es sei zum Übergriff gekommen. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe", erzählt sie rückblickend. Es seien weitere traumatische Erlebnisse gefolgt, auch ein schwerer Unfall. Seither sei sie noch mehr auf Unterstützung angewiesen. Doch Hilfe für schwer traumatisierte oder behinderte Menschen komme in Raum Neu-Ulm zu kurz, findet sie – und will das nun ändern.

Seit über 30 Jahren lebe sie in der Region. Ihren vollen Namen will Andrea S. aber nicht veröffentlicht haben. Zu groß sei ihre Angst vor weiteren Schicksalsschlägen. Nicht sichtbare Behinderungen hätten auch im Kreise ihrer Familie Spuren hinterlassen. Der Vater ihrer Kinder sei ausgezogen, als ihm die Behinderungen klar wurden. Alleine habe sie daher das Leben meistern müssen. Doch ihre traumatischen Erlebnisse hätten das ohnehin schon schwere Unterfangen noch mehr erschwert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen