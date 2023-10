Landkreis Neu-Ulm

Seine Tage als Landrat sind gezählt: Wer folgt auf Thorsten Freudenberger?

Plus Der Landkreis Neu-Ulm braucht einen neuen Landrat. Einen voraussichtlichen Wahl-Termin gibt es schon. Bei den Kandidaten halten sich viele noch weitestgehend bedeckt.

Von Michael Kroha

"Gut" und "ausreichend" habe er geschlafen. Doch über die Stränge geschlagen wurde bei den CSU-Feierlichkeiten im Blue Lagoon in Vöhringen offensichtlich nicht. Gegen 23.30 Uhr sei er zu Hause gewesen, so Thorsten Freudenberger am Tag nach seinem Wahlsieg. Der Montag war ein "ganz normaler Arbeitstag". Am Dienstag geht es jedoch für den Landtagsabgeordneten zur ersten Fraktionssitzung nach München. Derweil beschäftigt die Menschen im Landkreis Neu-Ulm vor allem die Frage, wer sein Nachfolger im Landratsamt wird.

Für ihn sei es wie ein Schulbeginn, sagt der einstige Gymnasiallehrer: "Ich fange komplett bei null an." Zumindest als Abgeordneter, nicht aber als Politiker. Denn Kontakte habe er in gut 30 Jahren viele gesammelt. Unter anderem aus seiner Zeit als Bezirksvorsitzender der Jungen Union in Schwaben kenne er den einen oder anderen, der sich inzwischen im Münchner Polit-Dunstkreis bewegt. Dass ihn das alles für höhere Aufgaben befähigt? "Ein Ministeramt ist, glaube ich, zu hoch gegriffen."

