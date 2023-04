Landkreis Neu-Ulm

Selbstversuch zum Blitzmarathon: So funktioniert ein Laser-Messgerät

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld hat die Polizei unserer Redaktion anlässlich des Blitzmarathons einmal das Messen der Geschwindigkeit mit einem Lasergerät üben lassen.

Plus Am heutigen Freitag ist der alljährliche Blitzmarathon in Bayern. Die Neu-Ulmer Polizei hat unserer Redaktion gezeigt, mit welcher Technik sie arbeitet.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Der unangenehme Nieselregen ist irgendwie ein realistisches Wetter, denn die Polizisten sind ja auch bei jedem Wetter draußen und führen, neben vielen anderen Aufgaben, auch Geschwindigkeitsmessungen bei Nacht, Kälte und Regen durch. Auf dem Neu-Ulmer Verkehrsübungsplatz steht ein "LTI 2020 True Speed", das neue Handlasermessgerät der Neu-Ulmer Polizei. Verkehrssachbearbeiter Werner Lipp wiest kurz in die Bedienung ein und dann lässt sich einmal ausprobieren, wie das Gerät funktioniert.

Anvisieren durch das Fernrohr, Abzug ziehen, Geschwindigkeit ablesen. Klingt ganz einfach, ist es aber dann doch nicht. Das Stativ hilft, um ein Auto oder ein Motorrad über mehrere Hundert Meter sicher anzuvisieren. Bei Messentfernungen von bis zu 600 Metern führt das kleinste Wackeln in der Hand dazu, dass der Zielpunkt einer in der Hand gehaltenen Laserpistole gleich mal mehrere Fahrbahnbreiten pendelt. Die Schulterstütze macht es etwas besser, es fühlt sich nun an, wie ein kurzes Gewehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

