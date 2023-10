Freude und Entsetzen: Sendenerin gewinnt die Bezirkswahlen im Kreis Neu-Ulm

Katja Ölberger erlangt das Direktmandat des Landkreises Neu-Ulm für das "Sozialparlament". Das Abschneiden der AfD bereitet ihr allerdings Sorgen.

Mit deutlichem Abstand hat die Sendener Landwirtin Katja Ölberger das Direktmandat des Landkreises Neu-Ulm für den Bezirkstag gewonnen. Die Mutter von zwei Kindern bekam 28.193 Erststimmen, was 38,3 Prozent entspricht. Der Zweitplatzierte ist Marcel Patzke von der AfD mit 17,6 Prozent. Es folgen Jürgen Bischof (FW, 12,8 Prozent), Leila Bagci (Grüne) mit 11,6 Prozent sowie Maren Bachmann ( SPD, 8,8 Prozent).

Katja Ölberger - für den Kreis Neu-Ulm im Bezirkstag Schwaben

"Ich bin zufrieden, das Ergebnis ist sehr klar", sagt Ölberger. Sie freue sich sehr, im schwäbischen Sozialparlament, wie der Bezirkstag oft auch genannt wird, mitwirken zu dürfen. Doch ihre Freude ist getrübt. "Erstaunt bis entsetzt" zeigt sich die Unternehmerin über das Abschneiden der AfD. "Die Leute treibt wahnsinnig die Bundespolitik um", sagt die 38-Jährige. Und so sei es grundsätzlich verständlich, dass die Wählerschaft einen "Denkzettel" verteilen wollte. Doch thematisch passe ein solches Signal per AfD-Stimme überhaupt nicht zu Bezirkswahlen. Migrations- und Flüchtlingspolitik werde halt in keiner Weise im Bezirkstag gemacht. "Deswegen verstehe ich die Wahl der AfD nicht." Sie habe Zweifel, dass die Menschen wüssten, was sie mit ihrem Protest anstellen. Denn Konzepte habe die Partei kaum anzubieten.

Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern. Die überörtliche Sozialhilfe ist die größte Aufgabe eines Bezirks, hinzukommen Themen wie Umwelt, Bildung und vor allem Kultur und Soziales. Sichtbar wird der Bezirk im Kreis etwa bei Themen wie dem Bildungszentrum in Roggenburg, Bienenmuseum Illertissen, Diademus-Festival in Roggenburg oder Weißenhorn Klassik.

Bezirkswahl im Landkreis Neu-Ulm: Die AfD und ihre Themen

Ölberger hat Zweifel, dass der Wählerschaft überhaupt bewusst ist, wofür der Bezirk zuständig ist. Die Wullenstetterin sieht es als ihre Aufgabe an, in Zukunft den Menschen zu erklären, woran im Bezirkstag gearbeitet werde. Hier gebe es ganz offensichtlich große Defizite, denn thematisch sei die AfD in diesen Feldern weitgehend blank.

"Es wäre schön, wenn wir die Arbeit im Bezirkstag bekannte machen könnten", sagt Ölberger. Ein Anfang sei gemacht, das Gremium mit zuletzt 32 Mitgliedern hätte immerhin die Sozialen Medien für sich und seine Anliegen entdeckt. Dennoch sei klar: Die "großen Stammtischthemen" werde der Bezirkstag auch in Zukunft nicht behandeln und somit unter dem Radar vieler Menschen fliegen.

Das "allerwichtigste", so Ölberger sei ihr für ihre zukünftige Arbeit im Bezirk, der Einsatz für die Einrichtungen des Bezirks vor Ort. Gerade das Bildungszentrum in Roggenburg sei hier ein Leuchtturm. Schön wäre es auch, wenn "ein neuer Leuchtturm" hinzukomme. Doch konkret möchte Ölberger hier nicht werden. Den gewählten Kandidaten und Kandidatinnen der AfD möchte sie "ganz normal" begegnen. Sie könne nur hoffen, dass es diese Menschen der Rechtspartei gut meinen mit der Region.