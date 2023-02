Sie wollen für die Freien Wähler in den Landtag und in den Bezirkstag

Plus Drei Männer und eine Frau gehen für die Freien Wähler im Kreis Neu-Ulm ins Rennen, alle bringen eigene Schwerpunkte mit. Eine weitere Wahl ist im Hinterkopf.

Der Landkreis Neu-Ulm müsse besser vertreten werden, findet Wolfgang Schrapp. Für den Kreisvorsitzenden der Freien Wähler ist klar: Seine Partei schickt "gute Leute" in die Wahl für den Landtag und den Bezirkstag. "Es wird Zeit, dass der Landkreis Neu-Ulm wieder ein Stück wichtiger wird", sagte Schrapp am Donnerstag. Im Hinterkopf haben die Freien Wähler bereits eine weitere Wahl.