So beantworten die Landratskandidaten die Publikumsfragen beim Wahlpodium

Zur Podiumsdiskussion im Bürgerhaus in Senden hat das Publikum viele Fragen an die fünf Landratskandidierenden mitgebracht.

Plus Wer wird neuer Landrat im Kreis Neu-Ulm? Fünf Kandidierende stellen sich am Sonntag zur Wahl. Wie sie den Landkreis einen – und mit Extremwetter umgehen wollen.

Brandbriefe schreiben, ja oder nein? Wie umgehen mit Extremwetterereignissen? Und wie stehen sie zum Nuxit? Nicht nur das Moderationsduo aus Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und der Illertisser Zeitung, und Bianca Frieß-Paust, Teamleiterin der Regionalredaktion bei der Südwestpresse, hatte schwierige und manchmal etwas fiese Fragen für die fünf Landratskandidierenden vorbereitet. Auch das Publikum, das für die Podiumsdiskussion zahlreich ins Bürgerhaus in Senden gekommen waren, hatte viele Fragen mitgebracht.

Am Sonntag, 14. Januar, treten sie zur Wahl an, um Thorsten Freudenberger nachzufolgen: Wer wird neuer Neu-Ulmer Landrat oder Landrätin? Doch bevor es so weit ist, wollten mehr als 700 Gäste die Kandidierenden und ihre politischen Vorhaben ein wenig besser kennenlernen – und sie zum Schwitzen bringen. Als eine Frau wissen möchte, ob die fünf sich trauen würden, Brandbriefe an den Bund oder Europa zu schreiben, da es mit den Geflüchteten so nicht weitergehen könne, war die Antwort vom Podium erst einmal ein etwas verblüfft wirkendes Schweigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

