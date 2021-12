Landkreis Neu-Ulm

18:20 Uhr

So erklärt das Landratsamt die verwirrenden Corona-Zahlen im Kreis Neu-Ulm

Plus Erst werden die Corona-Zahlen der Kommunen im Kreis Neu-Ulm stark nach unten korrigiert, dann wieder nach oben. Warum? Und wie ist die Lage aktuell? Ein Überblick.

Von Michael Kroha

Manch einer rieb sich vergangene Woche verwundert die Augen, als das Neu-Ulmer Landratsamt die Corona-Zahlen der Kommunen im Kreis Neu-Ulm veröffentlichte. Erst wurden die Werte – wie berichtet – nach unten, dann am Tag darauf wieder nach oben korrigiert. Inzwischen hat die Behörde dazu eine Stellungnahme abgegeben – und zudem die neuen Werte für diesen Mittwoch bekannt gegeben. In einer Kommune im Kreisgebiet liegt die Corona-Inzidenz demnach aktuell sogar schon unter 100. Doch wie ist die Situation in den anderen Orten? Und wie ist die Situation auf den Intensivstationen im Kreis Neu-Ulm und der Umgebung? Alle Zahlen auf einen Blick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen