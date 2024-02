Landkreis Neu-Ulm

So erlebt die neue Landrätin Eva Treu ihren ersten Arbeitstag im Amt

Plus Zum Mittagessen gab's Salat mit Leberkässemmel und am Schreibtisch kam es zu ersten Veränderungen: Neu-Ulms neue Landrätin Eva Treu berichtet von ihrem ersten Arbeitstag.

Von Michael Kroha

Einen offiziellen Empfang gab es nicht, lediglich eine symbolische Schlüsselübergabe mit dem stellvertretenden Landrat Erich Winkler: Um kurz nach 9 Uhr ist Eva Treu am Mittwoch in ihren ersten Arbeitstag als neue Landrätin im Kreis Neu-Ulm gestartet. Weil das Essen in der Kantine bereits um 8 Uhr bestellt werden muss, gab es für sie zum Mittag einen Salat und einen Leberkässemmel vom Bäcker. Die 31-Jährige schien mit dem Auftakt zufrieden: "Schön" war es, sagt die CSU-Politikerin, die sich bei der Stichwahl am Sonntag gegen Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) durchgesetzt hat.

Etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Treu ab sofort führen. Alle hat sie noch nicht kennenlernen können. Eine Versammlung ist im Laufe des Jahres geplant. Zunächst wird es eine Videobotschaft und eine Rundmail an alle Beschäftigten in der Verwaltung sowie Kreisräte und Bürgermeister im Landkreis geben.

