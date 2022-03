Landkreis Neu-Ulm

06:30 Uhr

So kontrolliert das Landratsamt die Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen

Ab 16. März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen.

Plus Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen müssen Corona-Impfnachweise vorlegen. Das Landratsamt Neu-Ulm will schrittweise reagieren, wenn das nicht geschieht.

Von Sebastian Mayr

Ab Mittwoch, 16. März, gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, sie betrifft Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen. Wer dort arbeitet, muss gegen eine Covid-19-Erkrankung geimpft sein oder Ausnahmebedingungen erfüllen. Bayern geht dabei einen anderen Weg als andere Bundesländer. Doch wie kontrolliert das Landratsamt Neu-Ulm die Impfpflicht?

