Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

So läuft die Sternsinger-Aktion 2022 in Pfarreien in der Region ab

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch 2022 die Sternsinger-Aktion. Die prächtigen Gewänder werden in vielen Orten - wie hier in Kellmünz - größtenteils in den Schränken bleiben.

Plus Das zweite Jahr in Folge müssen Pfarreien Wege finden, damit Sternsinger trotz Corona Spenden sammeln können. Organisatorinnen berichten, was möglich ist.

Von Quirin Hönig und Zita Schmid

Kaum hat das neue Jahr begonnen, startet wieder die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, die Sternsinger-Aktion. Wäre da nicht das Coronavirus, würden in allen teilnehmenden Pfarreien wieder Mädchen und Buben, die als Heilige Drei Könige verkleidet sind, von Haus zu Haus gehen. Sie würden am Eingang klingeln, ihren Spruch oder ihr Lied vortragen und mit geweihter Kreide den Segensspruch "20*C+M+B+22" (Abkürzung für "Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus) an die Tür schreiben. Doch wegen der Pandemie wird es die bekannte Routine auch heuer so nicht geben. Wie gehen die Pfarreien damit um? Was ist geplant?

