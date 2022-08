Infos für Badende: So schützt man sich am besten gegen die Sommersonne

Der öffentliche Gesundheitsdienst gibt Tipps für Urlauber und Daheimgebliebene. Ein Infostand ist am Donnerstag, 4. August, am Badesee in Ludwigsfeld aufgebaut.

Sommer, Sonne, Sonnenbrand: Diese verhängnisvolle Wirkungskette kann, wenn man nicht aufpasst, den Traumurlaub zum Albtraum werden lassen – dann nämlich, wenn die verbrannte Haut bei jeder Bewegung schmerzt. Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) am Landratsamt Neu-Ulm gibt Tipps, wie man sich am besten schützt.

Unter dem Motto „Sonne(n) mit Verstand … statt Sonnenbrand“ informiert der ÖGD am Donnerstag, 4. August, von 10 Uhr an am Ludwigsfelder Badesee. Es gibt ein Sonnen-Quiz sowie T-Shirts, Mützen mit Nackenschutz und Wasserbälle für Kinder. Die Broschüren, die am Infostand erhältlich sind, liegen auch in den Rathäusern im Landkreis aus. Im Netz informiert das Gesundheitsministerium.

So verwenden Sie Sonnecreme richtig 1 / 4 Zurück Vorwärts Sonnencreme mit dem passenden Schutzfaktor aussuchen: Der Sonnenschutzfaktor gibt an, um das wievielfache sich die Eigenschutzzeit der Haut durch das auftragen der Creme verlängert. Würde die Haut ungeschützt nach 10 Minuten erröten, verlängert eine Creme mit Faktor 30 die Zeit auf 300 Minuten.

Die Sonnencreme großzügig auftragen. Sonst wird der angegebene Schutzfaktor nicht erreicht. Als Faustregel gilt: Ein 1,80 Meter großer Mann sollte 40 Mililiter, also etwa 3 Esslöffel, Sonnenmilch auftragen. Bei Sprays empfehlen Experten, sich zweimal einzusprühen.

Nach dem Baden den Sonnenschutz erneuern. Auch bei der Verwendung von wasserfesten Produkten sollte regelmäßig nachgecremt werden.

Wer glaubt, im Wasser bekomme man keinen Sonnebrand, der irrt. Selbst in einer Wassertiefe von einem Meter haben UVB-Strahlen noch 50 Prozent ihrer Intensität. UVA-Strahlen gar 80 Prozent. Also auch eincremen, wenn der Liegeplatz im Schatten liegt, man aber längere Zeit ins Wasser gehen will.

Gift für die Hautzellen kann vor allem die ultraviolette (UV-)Strahlung der Sonne sein. Die Intensität der UV-Belastung auf der Erde ist im Wesentlichen abhängig vom Sonnenstand, der Tageszeit, der Jahreszeit und von geografischen Begebenheiten. Je höher die Sonne steht, desto höher ist der UV-Index. Im Frühjahr und im Sommer ist er also höher als zur selben Tageszeit im Winter, auch in Äquatornähe oder auf Bergen ist der UV-Index höher. Schnee und Wasser reflektieren bis zu 95 Prozent der UV-Strahlen und verstärken diese noch, was auch den Augen schaden kann.

Verschärfend kommt hinzu, dass die Ozonschicht immer dünner geworden ist, weshalb die Erdoberfläche einer massiveren UV-Strahlung ausgesetzt ist. Im Internet können die aktuellen UV-Indexwerte abgerufen werden. Melanie Guse vom ÖGD empfiehlt die Seiten uv-index.de, dwd.de (Deutscher Wetterdienst) oder www.bfs.de (Bundesamt für Strahlenschutz). Je nach UV-Intensität sind verschiedene Maßnahmen angebracht. Während es bei geringerer Intensität ausreicht, Sonnenhut, Sonnenbrille und längere Kleidung zu tragen sowie Sonnencreme zu verwenden, ist es bei hoher Belastung sinnvoll, zur Mittagszeit (11 bis 15 Uhr) nicht nach draußen zu gehen.

Sonnencreme: Welcher Lichtschutzfaktor ist der richtige?

Doch was ist die richtige Sonnencreme? Wichtig sei zunächst einmal, das Sonnenschutzmittel einige Minuten, bevor man sich sonnt, aufzutragen. Wenn man im Wasser war oder geschwitzt und sich mit dem Handtuch abgetrocknet hat, muss man sich erneut eincremen. Melanie Guse empfiehlt einen Lichtschutzfaktor, der „mindestens doppelt so hoch“ ist wie der UV-Index. „Bei Kindern müssen die Eltern darauf achten, dass der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme mindestens 25 beträgt.“ Das Mittel sollte dabei sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Bereich wirksam sein. Denn die Strahlen können in die Haut eindringen und die Erbsubstanz (DNA) schädigen. Dieses Risiko sei bei einem Sonnenbrand besonders hoch, warnt Melanie Guse: „Auch wenn die Rötung verschwunden und der Haut nach einiger Zeit nichts mehr anzusehen ist, so merkt sie sich doch jeden Sonnenbrand ein Leben lang.“ (AZ)

