Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ohne Eigenkapital geht es nicht: So teuer sind Immobilien im Landkreis Neu-Ulm

Lokal Die Sparkasse Neu-Ulm–Illertissen geht von weiterhin steigenden Preisen aus. Was bedeutet das angesichts immer teurerer Kredite?

Von Ronald Hinzpeter

Wenn die Pandemie mit all ihren Einschränkungen eines gezeigt hat, dann das: Den Menschen ist ihr eigenes Heim wichtiger geworden. Wer eines hat, möchte es besser ausstatten, wer zur Miete wohnt, würde lieber ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Das treibt die Preise weiter in die Höhe. Die liegen im Landkreis Neu-Ulm ohnehin schon sehr hoch – und werden weiter steigen. Davon gehen die Sparkasse Neu-Ulm–Illertissen und die Bausparkasse LBS aus. In Zeiten von anziehenden Kreditzinsen kann es teuer werden. Deshalb gibt die Bank einen guten Rat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

