Corona an Schulen: So wird im Kreis Neu-Ulm mit Testverweigerern umgegangen

Obwohl wieder Präsenzunterricht stattfindet, schicken manche Eltern ihre Kinder nicht in die Schule.

Plus Wer in die Schule will, muss sich testen, wer das nicht tut, fehlt unentschuldigt. Mit diesen Konsequenzen müssen Eltern rechnen, die ihre Kinder daheim lassen.

Von Quirin Hönig

Drei Schnelltests pro Woche, Masken im Klassenzimmer und Distanzunterricht nur in Ausnahmefällen: Diese Maßnahmen sollen für einen möglichst sicheren Schulbetrieb sorgen. Seit Anfang November sind die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Neu-Ulm wieder verpflichtet, zum Präsenzunterricht zu gehen. Eine kleine Gruppe Eltern weigert sich aber, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Mit welchen Konsequenzen sie rechnen müssen und wie mit Testverweigerern umgegangen wird.

