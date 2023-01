SPD-Neujahrsauftakt: Bayern braucht weniger Bierzeltpolitik

Beim Neujahrsempfang der SPD-Kreistagsfraktion kommen in Weißenhorn nicht nur die Genossen zusammen. Dabei weht ein leichter Hauch von Wahlkampf durch das Stadttheater-Foyer.

Lässt sich ein Neujahrsempfang angesichts der Energiekrise überhaupt noch durchziehen? Diese Frage stellte sich die SPD-Kreistagsfraktion im Sommer, als viele in Deutschland mit dem ganz großen Zittern im Winter rechneten. Dann erinnerten sich die Sozialdemokraten daran, dass im Foyer des Weißenhorner Stadttheaters, wo die Empfänge stets stattfinden, mit Fernwärme aus der Müllverbrennung geheizt wird. Also habe man nicht damit gerechnet, dass der bereits zweimal gestrichene Empfang erneut abgesagt werden müsse, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Schäufele mit einem Schmunzeln. Und so genossen nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch ihre Gäste aus anderen Parteien einen wohltemperierten Empfang, was nicht nur an warmen Worten lag. Traditionell kommen beim SPD-Neujahrsauftakt im Stadttheater nicht nur die Genossinnen und Genossen zusammen, sondern auch die politischen Gegner, um sich gegenseitig ein gutes neues Jahr zu wünschen.

SPD: Bayern soll klimafreundlicher werden

Das Land hält im Oktober eine Wahl bereit, nämlich die für den Landtag, was zumindest beim Unterbezirksvorsitzenden Daniel Fürst anklang, wenn auch noch zurückhaltend formuliert. Er möchte für die SPD ins Maximilianeum einziehen. Seiner Ansicht nach brauche die Politik in diesen Krisenzeiten einen unbeirrbaren moralischen Kompass, "den haben wir als SPD". Ein solcher sei aber auch in München notwendig. Fürst forderte von der Staatsregierung unter anderem mehr Engagement in der Klimapolitik mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, der Abschaffung der 10-H-Regel für Windkraftwerke, Förderprogramme für die Gebäudesanierung und mehr bezahlbaren Wohnraum. Zudem müssten die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften gestärkt werden. Grundsätzlich solle Bayern nicht mehr von "Bierzelt-Politik" geprägt werden, sondern sozialer, nachhaltiger und klimafreundlicher werden.

SPD gegen Privatisierung von Kreiskliniken

Fraktionschef Schäufele forderte in diesen Krisenzeiten ein solidarisches Miteinander. Unabdingbar sind für ihn in diesem Zusammenhang die Kreiskliniken. Was in der Pandemie geleistet wurde, sei "herausragend". Es sei für viele Bürgerinnen und Bürger "beruhigend zu wissen, eine stabile Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand zu haben". Das solle so bleiben, eine Privatisierung der Häuser lehnte er ab: "Wir glauben, dass eine kommunale Trägerschaft für die Bürgerinnen und Bürger aber auch für die Mitarbeiter besser ist als ein privater Träger, der Gewinnmaximierung als Ziel hat". In diesem Zusammenhang freute er sich, dass es gelungen sei, eine Berufsfachschule für Pflege einzurichten, um dem Nachwuchs- und Personalmangel etwas entgegenzusetzen.

Normale Menschen können sich Wohneigentum nicht mehr leisten

Traditionell kommt beim SPD-Empfang auch der Weißenhorner Bürgermeister zu Wort. Wolfgang Fendt sprach nur ein Thema an, den Wohnungsbau. Wegen steigender Baukosten und wachsender Zinsen werde es für normale Menschen unmöglich, sich noch Wohneigentum zu leisten. Angesichts dieser Lage werden im Weißenhorner Baugebiet Eschach Wohnungen für Pflegekräfte zur Verfügung gestellt. Man solle eben nicht immer nur auf den Bund und den Freistaat schauen, auch die Kommunen müssten etwas tun.