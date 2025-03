Sprachtest-Pflicht im Kindergarten: Etwa ein Drittel hat im Kreis Neu-Ulm Förderbedarf

Erstmals werden in Bayern in diesem Jahr verpflichtende Sprachtests bei Kindern, die in etwa anderthalb Jahren die Grundschule besuchen werden. durchgeführt. So soll eine frühere Förderung ermöglicht und ihnen damit der Start ins spätere Schulleben erleichtert werden. Angelaufen ist das Prozedere der sogenannten „Sprachstandserhebung“ bereits, auch in den insgesamt 102 Kindertagesstätten im Landkreis Neu-Ulm mit seinen aktuell insgesamt 7342 Kindern. Die flächendeckende Testung scheint zu fruchten: Bei mehr Kindern als sonst wurden wohl Defizite festgestellt.

