Stimmkreis Neu-Ulm: Ein 19-Jähriger will für die FDP in den Landtag

Adrian Kapic aus Neu-Ulm ist Direktkandidat der Liberalen für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Wo seine Schwerpunkte liegen und wer mit ihm antritt.

Die FDP in Neu-Ulm hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 aufgestellt. Für den Landtag wurde der 19-jährige Adrian Kapic aus Neu-Ulm als Direktkandidat gewählt. Das teilten die Liberalen am Dienstag mit.

Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl 2023 ist Adrian Kapic aus Neu-Ulm. Foto: Michael Zimmermann

Kapic ist Student der Wirtschaftswissenschaften. Er möchte im Wahlkampf vor allem Akzente in der Umweltpolitik, Digitales und Bildung setzen. "Die Coronapandemie hat offengelegt, wie viele Defizite es im Onlineunterricht gibt", sagt Kapic aus eigener Erfahrung. Unterstützt wird er vom Listenkandidaten Andreas Ritter. Der Unternehmer aus Weißenhorn setzt sich bereits im Stadtrat für die FDP ein.

Das sind die FDP-Kandidaten für die Bezirkstagswahl 2023

Im Bezirkstag will Anna Eberwein liberale Akzente setzen. Die 23-jährige Sendenerin arbeitet als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Auch ihr liegt die Bildung am Herzen. "Es gibt viele Bildungsangebote im sozialen Bereich, aber die Umsetzung ist ein Problem", stellt Eberwein fest. Sie möchte im Wahlkampf ihre Erfahrungen in der Pflege teilen und für Veränderungen in der Pflege werben. Mithilfe bekommt sie von Christine Terla, die als Listenkandidatin für den Bezirkstag aufgestellt wurde. Sie will sich als Betroffene für eine bessere Bezahlung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung einsetzen. "Gleiches Geld für gleiche Arbeit" lautet ihre Devise.

"Die Kandidaten zeigten eine große innerparteiliche Vielfalt", erklärt die FDP-Kreisvorsitzende Justine Maria Herrmann in einer Pressemitteilung. "Voller Aufbruchstimmung wollen die Liberalen in Neu-Ulm dem bundespolitischen Trend entgegenwirken und regional mit ihren liberalen Themen die Leute vor Ort überzeugen." (AZ)