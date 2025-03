Achtung, Stolperfalle: Bei den Bahnsteighöhen im Kreis Neu-Ulm herrscht Wildwuchs

Zwischen Bahnsteigkante und Zugeinstieg sind oft nur wenige Zentimeter Unterschied, aber die können zur Stolperfalle werden. Für Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen entscheiden sie, ob die Reise überhaupt auf der Schiene möglich ist. Idealerweise ist der Bahnsteig so hoch, dass die Fahrgäste „ebenerdig“ ein- und aussteigen können. In der Region gibt es allerdings große Unterschiede bei den Bahnsteighöhen. Beim Versuch der Vereinheitlichung stolpert die Bahn in weitere Probleme hinein.

Quirin Hönig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stolperfalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis