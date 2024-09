Straßenverkehr: Die Zahl der E-Bike-Unfälle steigt extrem – wie lässt sich der Trend stoppen?

Anfang August stürzt ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer in Oberroth und erleidet schwere Kopfverletzungen. Zwei Wochen später verliert der Fahrer eines Elektrorads in Holzheim die Kontrolle über sein Gefährt und verletzt sich ebenfalls schwer. Beide müssen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die zwei Unfälle stehen für einen Trend, der sich im Landkreis Neu-Ulm zeigt und der Polizei zunehmend Sorge bereitet: Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes und Pedelecs nimmt deutlich zu und damit auch die Zahl der Verletzten. Wie lässt sich diese Entwicklung erklären und was raten Fachleute Radfahrerinnen und Radfahrern, die aufs Elektrorad umsatteln möchten?

