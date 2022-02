Sturm Antonia im Kreis Neu-Ulm: Polizei und Rettungskräfte ziehen Bilanz

Plus Seit Tagen ziehen mehrere Stürme durch die Region im und rund um den Landkreis Neu-Ulm. Nach Ylenia und Zeynep wütete nun Antonia. Kam es zu Schäden?

Erst Ylenia, dann Zeynep und jetzt Antonia: Auch die Region rund um den Landkreis Neu-Ulm ist seit Tagen von mehreren Stürmen betroffen. Schon vor dem Wochenende war es zu etlichen Schäden gekommen. Äste und Bäume stürzten ab. Vereinzelt kam es, wie berichtet, zu Unfällen. Wie fällt aber nun die Schadensbilanz des jüngsten Unwetters in der Nacht von Sonntag auf Montag für die Gegend im und rund um den Landkreis Neu-Ulm aus?