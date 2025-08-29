Tag des offenen Denkmals: Auch Museen des Landkreises Neu-Ulm sind mit dabei

Jährlich, immer am zweiten Sonntag im September, findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals statt. Kirchen, Kloster, Burgen, historische Fachwerkhäuser und viele weitere Orte, die oftmals unzugänglich für die Bevölkerung sind, öffnen an diesem Tag ihre Türen und Tore. Auch die vier Museen des Landkreises Neu-Ulm sind heuer wieder mit einem eigenen Programm dabei.

In Kellmünz sind Familien auf den Spuren der alten Römer unterwegs

Die Landkreismuseen Neu-Ulm haben am Tag des offenen Denkmals, also Sonntag, 14. September, von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Archäologischen Park in Kellmünz gibt es am Vormittag auch ein Angeobt für Kinder. Zwischen 10 und 11 Uhr können sie im Rahmen einer Familien-Rallye für Kinder ab 7 Jahre antike Geschichte entdecken. Die Rallye unter dem Motto „Den Römern auf der Spur“ dauert rund 60 Minuten, der Start während des Angebots jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Für Erwachsene gibt es um 14 Uhr eine Führung mit Kreisarchäologin Daniele Deplano zum Thema „Der Tod steht mir gut – Antike Gräber, Trauerrituale und Bestattungssitten“. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Familien-Suchspiel im Museum für bildende Kunst

Im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim führt Museumspädagogin Sabine Moser bei einem Familien-Suchspiel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um das ehemalige Bräuhaus von Kloster Elchingen, in dem heute das Museum untergebracht ist. Um 14 Uhr beginnt die Führung unter dem Motto „Ich seh etwas, was du nicht siehst“. Mitmachen ist kostenlos möglich, eine Anmeldung bis Donnerstag, 11. September, per E-Mail an kreismuseen@landkreis-nu.de nötig.

„Fühlen – Sehen – Suchen“ heißt es bei einem Suchspiel durch das Klostermuseum Roggenburg, das Spaß für die ganze Familie verspricht. Der Start ist zwischen 11 und 17 Uhr jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden muss man sich nicht.

Das Bayerisches Bienenmuseum Illertissen mit der Sammlung Forster zeigt zum Tag des offenen Denkmals wieder den Film „Das Leben ist (k)ein Honigschlecken“. Der 3D-Bienenfilm im Bienenmuseum beginnt zwischen 11 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde und dauert etwa 15 Minuten. Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals im Kreis Neu-Ulm unter landkreis-nu.de/veranstaltungen. (AZ)