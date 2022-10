Telefonaktion der Kreisspitalstiftung: Ärzte beraten zu Inkontinenz

Fachärzte beantworten am Mittwoch, 26. Oktober, in einer Telefonsprechstunde Fragen zu Inkontinenz. Unter drei Nummern sind die Spezialisten zu erreichen.

Für viele Menschen ist Inkontinenz nach wie vor ein Tabuthema. Oftmals leiden Betroffene über Jahre hinweg unter Harn- und Stuhlproblemen, ohne sich von Fachärzten beraten und behandeln zu lassen. Die Symptome belasten die Betroffenen häufig stark und schränken die Lebensqualität meist beträchtlich ein. Die Kreisspitalstiftung richtet am Mittwoch, 26. Oktober, eine Telefonaktion aus, bei der es um Beckenbodenstörungen geht. Interessierte können einem Chefarzt, einer Funktionsoberärztin und einem Oberarzt ihre Fragen stellen.

Im Beckenbodenzentrum der Kliniken der Kreisspitalstiftung im Landkreis Neu-Ulm werden Frauen und Männer versorgt, die von Harn- oder Stuhlinkontinenz, Senkungserkrankungen, wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder Störungen der Blasenentleerung betroffen sind. Neben der Erkennung und der Behandlung von Krankheiten setzen die Fachleute laut einer Mitteilung der Kreisspitalstiftung auf gezielte Vorsorgemaßnahmen und auf eine umfassende Rehabilitation. Dies verhindert demnach oftmals eine Verschlechterung der Beschwerden und führt zu einer schnelleren Heilung. Ein selbstbestimmtes Leben mit mehr Selbstsicherheit ist die positive Folge für viele Betroffene.

Telefonsprechstunde findet am Mittwoch ab 17 Uhr statt

Gerade bei komplexen Beckenbodenstörungen ist es bedeutsam für den Heilungserfolg, dass Expertinnen und Experten mehrerer Fachrichtungen eng zusammenarbeiten. Diese Erkenntnis bildet die Basis des Beckenbodenzentrums. Die Fachdisziplinen Gynäkologie, Urologie, Chirurgie, Geriatrie und Gastroenterologie sind dort vertreten, ergänzend gehören spezialisierte Pflegekräfte und Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zum Team.

Eine Fachärztin und zwei Fachärzte wollen in einer gemeinsamen Telefonsprechstunde Betroffenen helfen, in dem sie Fragen beantworten. Beginn ist am Mittwoch, 26. Oktober, um 17 Uhr. Dr. Andreas Reich, Chefarzt der Frauenklinik an der Donauklinik Neu-Ulm, ist unter Telefon 0731/804-1760 zu erreichen. Wer mit Deike Lippold-Nusstein, Funktionsoberärztin für Proktologie, sprechen will, wählt bitte die Rufnummer 0731/804-1761. Dr. Karl von Dobschütz, Oberarzt an der urologischen Klinik am Bundeswehrkrankenhaus, hat an dem Abend die Telefonnummer 0731/804-1762. (AZ)

