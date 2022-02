Pfaffenhofen an der Roth

vor 33 Min.

Tierwohl-Kampagne von Aldi Süd erzürnt Landwirte in der Region

Plus Aldi Süd verkauft ab 2030 nur noch Milch und Fleisch aus Tierwohl-Betrieben. Die Pläne des Discounter-Riesen bringen einige Landwirte in Existenznöte - sie wehren sich dagegen.

Von Jonas Klimm

Dröhnendes Schweigen löst die Frage nach einem Hoffnungsschimmer aus - dann verzweifeltes Gelächter. Es sind Landwirtinnen und Landwirte aus der Region sowie Vertreter des Bayerischen Bauernverbands (BBV), die sich an diesem Tag auf dem Hof des Schweinezüchters Andreas Wöhrle in Pfaffenhofen an der Roth versammelt haben. Sie haben zum Pressegespräch geladen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen - und den Discounter-Riesen Aldi an den Pranger zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen