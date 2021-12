Landkreis Neu-Ulm

Trauriger Rekord: So viele Corona-Tote in einer Woche wie noch nie im Kreis Neu-Ulm

In der vergangenen Woche wurden im Kreis Neu-Ulm so viele Corona-Todesfälle gemeldet wie noch nie in der Pandemie.

Plus Noch nie starben im Kreis Neu-Ulm binnen einer Woche so viele Menschen an oder mit Corona wie in den vergangenen Tagen. Wer sind die Menschen, die sterben?

Von Michael Kroha

Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) im Landkreis Neu-Ulm insgesamt 163 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Wie das Landratsamt am Mittwoch vermeldete, kamen davon allein in der vergangenen Woche 13 Todesfälle hinzu. So viele Corona-Tote innerhalb von sieben Tagen gab es noch nie. Schlägt sich nun also die vierte Welle nicht mehr nur in Inzidenzen auf Rekordniveau nieder – sondern auch in Todeszahlen? Wer sind die Menschen, die jetzt sterben?

