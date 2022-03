So läuft die Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Neu-Ulm ab

Die eigentlich angedachte Behörde ist mit der Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge schon überlastet. Nach erster Kritik reagiert nun das Neu-Ulmer Landratsamt.

Der Vater ist im Krieg geblieben. Die Mutter ist mit ihren drei Kindern aus der Ukraine geflüchtet. Inzwischen hat die Familie aus Saporischschja, dem Süden der Ukraine, Zuflucht in Elchingen gefunden. Doch die Schutzbietenden dort äußerten sich zunehmend verärgert und fühlen sich, wie berichtet, von den Behörden im Stich gelassen. Sie fragen sich: Wie können sich Flüchtlinge aus der Ukraine registrieren lassen? Eine Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes konnte erst nur vertrösten. Jetzt gibt es neue Informationen zum Ablauf der Registrierung.

Jene Menschen sollen hierfür eine E-Mail schreiben an asyl@lra.neu-ulm.de. Darin sollen sie den Namen sowie die Kontaktdaten angeben. Außerdem soll darüber informiert werden, ob der Ausweis bereits über ein biometrisches Passbild verfügt oder ob man bereits im Besitz eines biometrischen Passes ist.

Das Landratsamt will dann Kontakt mit den Personen aufnehmen und gibt ihnen einen Termin zur Registrierung. Zur Registrierung müssen alle persönlich erscheinen, heißt es.

Die Registrierung sei aus folgenden Gründen erforderlich:

Dadurch kann das Landratsamt einen dringend benötigten Überblick erhalten wie viele Personen bereits im Landkreis Neu-Ulm angekommen sind und welche Bedürfnisse sie haben. Sind die Menschen zum Beispiel privat untergebracht oder benötigen sie eine Unterbringung über das Landratsamt ?

einen dringend benötigten Überblick erhalten wie viele Personen bereits im angekommen sind und welche Bedürfnisse sie haben. Sind die Menschen zum Beispiel privat untergebracht oder benötigen sie eine Unterbringung über das ? Voraussetzung, damit das Landratsamt soziale Leistungen ausgeben kann. Dazu gehören eine monatliche finanzielle Unterstützung und die Ausgabe von Krankenscheinen für den Allgemeinarzt und Zahnarzt.

Die Auszahlung der sozialen Leistungen soll über den Fachbereich "Soziales und Senioren" des Landratsamts Neu-Ulm in der Albrecht-Berblinger-Straße erfolgen. Nähere Informationen sollen die Personen nach ihrer Registrierung erhalten.

Lesen Sie dazu auch

Warum erst keine Registrierung im Kreis Neu-Ulm eingerichtet war

Das Landratsamt habe nach eigenen Angaben die Voraussetzungen zur Registrierung so schnell wie möglich umgesetzt. Ursprünglich sei - wie berichtet - vorgesehen gewesen, dass die Registrierungen im Anker Schwaben in Augsburg erfolgen. Anker steht für Ankunft, Entscheidung und Rückkehr. Doch daraus wurde nichts. Die Behörden dort seien bereits überlastet. Allerdings war eine Registrierungsmöglichkeit im Landkreis Neu-Ulm bislang nicht eingerichtet und musste erst geschaffen werden.

Mit der jetzt genannten Lösung vor Ort soll den Betroffenen nun nach der langen und beschwerlichen Fahrt eine weitere Fahrt erspart werden. "Und die Kapazitäten in Augsburg können entlastet werden", hieß es in einer Mitteilung des Neu-Ulmer Landratsamtes am Freitag.

An einer weiteren Ausweitung der Registrierungsmöglichkeiten werde bereits gearbeitet. Allerdings hänge dies auch von der Personenzahl ab, die in den kommenden Tagen im Kreis Neu-Ulm ankommt. Und die könne derzeit niemand beziffern. (AZ/krom)