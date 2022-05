365-Euro-Ticket im Raum Neu-Ulm: Schüler und Azubis brauchen Geduld

Plus Eigentlich sollte zum neuen Schuljahr das 365-Euro-Ticket für junge Menschen bereitstehen, doch daraus wird nichts. Wann diese mit dem Angebot rechnen können.

Noch im Februar war der Plan ein anderer. Zum neuen Schuljahr, genauer gesagt zum 1. September, sollte es losgehen mit dem 365-Euro-Ticket für Schüler, Auszubildende und Studenten aus dem Großraum Ulm/Neu-Ulm. Doch nun verzögert sich das Vorhaben. Wie Christian Hack vom Fachbereich Zukunft und Innovation des Landratsamts Neu-Ulm mitteilte, sei der September wegen "diverser ungeklärter Punkte" als Startdatum nicht mehr machbar.