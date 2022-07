9-Euro-Ticket: Im September darf nicht alles vorbei sein

Lokal Das 9-Euro-Ticket kommt im Ding-Gebiet an. Jetzt gilt es, den Schwung mitzunehmen. Dafür braucht es Geld von Bund und Land. Aber nicht nur das.

Die Busse werden auch in den ländlichen Regionen voller und die Fahrgäste sind zufrieden – zwei Erkenntnisse zum 9-Euro-Ticket im Landkreis Neu-Ulm. Zwei Erkenntnisse, die nicht zwangsläufig zu erwarten waren. Denn die Antwort auf die Frage, wie das Angebot auf den Routen abseits der Städte ankommen würde, war aus Sicht der Busunternehmen zuvor wie ein Blick in die Glaskugel. Und Fahrgastverbände fürchteten deutschlandweit Frust durch Probleme mit überlasteten Verkehrsmitteln. Hier läuft bislang beides gut. Noch bis Ende August gilt das Angebot, doch dann darf nicht einfach alles vorbei sein. Die Hebel haben nicht nur Bund und Freistaat in der Hand.

