Maskenpflicht im Nahverkehr: In Neu-Ulm runter, in Ulm wieder rauf

Ab Samstag treibt die Landesgrenze wieder seltsame Blüten: In Bussen und Bahnen muss ab Mitte der Donau und der Iller Maske getragen werden - davor hingegen nicht mehr.

Bayerns Vorpreschen bezüglich Maskenpflicht macht die Landesgrenze in der Region ab Samstag wieder spürbar: Während im Freistaat auf einen Mundschutz ab Samstag verzichtet werden kann, wird in Baden-Württemberg weiter der Mund-Nasenschutz im öffentlichen Personennahverkehr per Gesetz verlangt. Das führt dazu, dass auf einigen Linien sich die Gesetzeslage während der Fahrt ändert.

Auf der Strecke Ulm - Langenau wird es richtig unübersichtlich

Bei den Linien der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm etwa, trifft es die Linien 5 und 7. Während etwa an der Haltestelle am Petrusplatz in Neu-Ulm noch frei durchgeatmet werden kann, ist der Fahrgast ab Samstag gezwungen, sich spätestens ab Mitte der Donau bei der Überquerung der Landesgrenze nach Baden-Württemberg eine Maske überzustreifen.

Doch nicht nur in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm empfiehlt es sich ab Samstag, im Nahverkehr geografische Grundkenntnisse mitzubringen. Auch im Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) gibt es mehrere grenzüberschreitende Linien. Insbesondere nach Dietenheim etwa. Oder auch im Bähnle von Weißenhorn gen Münsterstadt, gilt es rechtzeitig die Maske aufzusetzen. Richtig kompliziert wird es aber erst auf der Brenzbahn: Die stündliche RS Linie Langenau - Ulm überquert auf ihrem Weg über Oberelchingen, Unterelchingen, Thalfingen, Ulm mehrfach die Landesgrenze.

Früher war die Donau Grenze der medizinischen Maske zu FFP-2-Maske

Faktisch ist die Problematik eher theoretischer Natur: Maskenkontrollen gehören - zumindest gefühlt - der Vergangenheit an, wenngleich die Behörden immer pflichtschuldig betonen, selbstverständlich auf geltendes Recht zu achten.

"Es ist tatsächlich so, solange man sich auf bayerischem Boden in unseren Fahrzeugen befindet, muss man keine Maske tragen", sagt Sebastian Koch, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. "In Baden-Württemberg ist die Maskenpflicht aber gültig." Verstärkte Kontrollen gäbe es deswegen nicht: "Wir setzen hauptsächlich auf die Eigenverantwortung unserer Fahrgäste." Es gäbe "keine speziellen Kontrollen an der Grenze."

Für die SWU sei die Problematik uneinheitlicher Regelungen nicht wirklich neu: In jüngster Vergangenheit galt es rechtzeitig vor Überquerung der Landesgrenze von medizinischer Maske auf FFP-2-Masken zu wechseln. Diese werde jetzt nach Gesetz im ÖPNV gar nicht mehr gebraucht, im Ländle genügt eine medizinische Maske. "Auch da hatten wir den Eindruck, dass es gut funktioniert hat."

Maskenpflicht in Arztpraxen und Tageskliniken bleibt

Die Hinweisschilder auf Maskenpflicht bleiben in den SWU-Bussen erhalten. "Es schadet ja nicht, weiterhin eine Maske zu tragen." Eine Empfehlung für das Maskentragen hat Bayern ohnehin ausgesprochen. Die übrigen Coronaregeln - wie die Maskenpflicht in Arztpraxen und Tageskliniken - sollen auch im Freistaat weiter bis 20. Januar gelten. Es wäre sinnvoll gewesen, sich mit Bayern abzustimmen, ließ sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann zitieren. Aber: "Wir sind da halt nicht zusammengekommen."