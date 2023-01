Arbeitsmarkt: Die Zahl der Beschäftigten erreichte 2022 einen neuen Höchststand

Die Agentur für Arbeit vermeldet einen Rekordwert für den Landkreis Neu-Ulm. Dennoch bleibt für viele Unternehmen das Problem des Fachkräftemangels bestehen.

Die Zahl der Beschäftigten erreichte im Jahr 2022 im Landkreis Neu-Ulm einen neuen Höchststand. Das berichtet die Agentur für Arbeit Donauwörth. Nach den aktuellsten Daten vom Juni vorigen Jahres standen zu diesem Zeitpunkt 66.406 Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Die Beschäftigung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 980, beziehungsweise 1,5 Prozent. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im verarbeitenden Gewerbe (plus 405 oder 1,9 Prozent). Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei Verkehr und Lagerei (minus 397 oder 7,9 Prozent).

So viele offene Stellen waren 2022 im Landkreis Neu-Ulm gemeldet

Der Personalbedarf der Betriebe – insbesondere an Fachkräften – sei weiterhin sehr hoch. „Wir hatten im Jahr 2022 durchschnittlich 1803 offene Stellen gemeldet. Das sind 294 mehr als vor einem Jahr“, erklärte Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Neuzugang von Stellen rückläufig. Im gesamten Jahresverlauf wurden 4006 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, 399 oder 9,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.“

Zu all den aktuellen krisenbedingten Problemen in der Wirtschaft seien Digitalisierung und Strukturwandel weiterhin in vollem Gange und damit auch das Problem des Fachkräftemangels. Rund 80 Prozent der Arbeitsangebote seien für Fachkräfte oder eine höhere Qualifikation. Dieser Fachkräftebedarf sei aber aus dem Potenzial der arbeitslos gemeldeten Menschen nicht zu decken, da fast die Hälfte aller Arbeitslosen keine derartige Qualifikation aufweise.

„Eine große Herausforderung wird auch in 2023 darin bestehen, die Unternehmen mit allen Kräften zu unterstützen, ihren Personalbedarf zu decken“, sagte Richard Paul. „Zur Sicherung des Fachkräftebedarfes haben wir sehr gute Möglichkeiten, sowohl die Firmen und deren Beschäftigte, als auch Arbeitslose zu unterstützen. Zum Beispiel können Beschäftigte, die keinen formellen Berufsabschluss haben, mit Zuschüssen der Arbeitsagentur vom Helfer zum Facharbeiter qualifiziert werden.“

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 2,3 Prozent

Zum Jahresende stieg die Arbeitslosigkeit leicht an. Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell 2395 Menschen arbeitslos gemeldet, 51 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt wie bereits im November bei 2,3 Prozent. Beim Bestand an ausländischen Arbeitslosen ist eine deutliche Zunahme (197 Personen oder 27,8 Prozent) gegenüber Dezember 2021 zu verzeichnen. „Der Zuzug von Arbeitslosen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft spielt hier eine große Rolle“, so der Chef der Arbeitsagentur. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei 1474.

Im Stadtgebiet Ulm waren im Dezember 2567 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1058) und das Jobcenter (1509) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit sank die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 15 Personen oder um 0,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,5 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 0,2 mehr als vor einem Jahr. Somit blieb Ulm von insgesamt neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg der einzige unter der Vier-Prozent-Marke.

Im Unterallgäu lag die Quote unverändert bei 1,9 Prozent

Im Kreis Unterallgäu waren nach Angaben der Agentur für Arbeit im Dezember 1631 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet, 27 Personen mehr als im Vormonat und 49 Personen weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag zum Stichtag bei 1,9 Prozent und blieb damit konstant im Vergleich zum Vormonat. Das Unterallgäu hat damit deutschlandweit die zweitniedrigste Arbeitslosenquote. Die dortigen Betriebe meldeten der Arbeitsagentur 279 neue vakante Stellen, was einem Plus von 64 Stellen (29,8 Prozent) im Vergleich zum Vormonat entspricht. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (169 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (105 Stellen), Metallbearbeitung (100 Stellen), Metallbau und Schweißtechnik und Energietechnik (je 61 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (55 Stellen) sowie Altenpflege (48 Stellen). (AZ)