Arbeitsmarkt im Januar: So ist die Lage im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu

Alle Jahre wieder nimmt die Arbeitslosigkeit im Januar zu. Was das mit Geflüchteten aus der Ukraine zu tun hat und welche Qualifikationen besonders gesucht sind.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Januar wie erwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,8 Prozent; im Dezember lag sie noch bei 2,5 Prozent. Aktuell sind 2.877 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 252 mehr als vor einem Monat. Dies berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Zunahme der Arbeitslosigkeit im Kreis Neu-Ulm

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar ist üblich. Der Grund sind auslaufende oder beendete Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 180 oder 12,5 Prozent gestiegen. Dagegen verzeichnen wir bei den Frauen nur ein Plus von 72 oder 6,1 Prozent.

Im Vergleich zum Januar 2023 sind demnach 269 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 10,3 Prozent. Hier spiele der Zuzug von Geflüchteten – hauptsächlich aus der Ukraine - eine wesentliche Rolle. Betrachtet man die Arbeitslosenzahlen differenziert nach der Zuständigkeit von Arbeitsagentur und Jobcenter wird die Entwicklung noch deutlicher. Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 102 Personen oder 7,5 Prozent mehr Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 167 oder 13,4 Prozent an.

Darunter fallen zum einen Neuankömmlinge, aber auch Personen, die ihre Integrations- und Sprachkurse beendet haben und jetzt als arbeitslos zählen. "Nach dieser ersten Phase des Ankommens und Spracherwerbs gilt es jetzt, die Geflüchteten bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dazu sind im nahen Frühjahr Jobbörsen an verschiedenen Standorten geplant, um Arbeitgeber und Arbeitssuchende auf direktem Wege zusammen zu bringen“, führt der Agenturleiter aus.

In diesen Bereichen sind Stellen im Kreis Neu-Ulm frei

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1.260 freie Arbeitsstellen (39 weniger als vor einem Monat und 184 weniger als im Vorjahr). Bei knapp 79 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur 54 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Das sind die Top-Zehn Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Verkauf, Post- und Zustelldienste, Lager, Berufskraftfahrer, Kraftfahrzeugtechnik, Gastronomieservice, Metallbau, Kinderbetreuung und -erziehung, Büro- und Sekretariat und Vertrieb.

So ist die Lage in Ulm

Im Stadtgebiet Ulm waren 3.199 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1.287) und das Jobcenter (1 912) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit um 179 Personen oder um 5,9 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 4,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote 3,9 Prozent. Unter den neun Stadtkreisen im Land hat Ulm die niedrigste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg.

Arbeitslosenquote im Unterallgäu steigt

Im Kreis Unterallgäu waren im Januar Menschen 2347 arbeitslos gemeldet – laut Arbeitsagentur waren das 272 Personen (13,1 Prozent) mehr als im Vormonat und 420 Personen (21,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 2,7 Prozent. Sie war um 0,3 Punkte höher als im Dezember. (AZ)