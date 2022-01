Corona-Spaziergänge und Maskenpflicht: Katz-und-Maus-Spiel bringt nichts

Plus War die Maskenpflicht beim "Corona-Spaziergang" in Ulm ein Erfolg? Naja. Verständlich, dass der Kreis Neu-Ulm vorerst nicht mitspielt.

Der Landkreis Neu-Ulm verzichtet, aber womöglich nur vorerst. Anders als in Ulm wird es im benachbarten bayerischen Gebiet keine Maskenpflicht im Freien geben. Allgemeinverfügung hin oder her, man darf den Verantwortlichen auf beiden Seiten der Donau glauben: Es geht nicht darum, Demonstrantinnen und Demonstranten zu gängeln. Es geht um den Schutz und die Infektionslage. Nur: Das Gebot bringt ziemlich sicher nichts.