Das ändert sich zum Fahrplanwechsel im Ding-Gebiet

Ab Sonntag gilt im Ding-Gebiet der neue Fahrplan. Im Kreis Neu-Ulm und in Ulm gibt es Verbesserungen. Wer nach München will, muss eine Einschränkung hinnehmen.

Am Sonntag, 11. Dezember, tritt der neue Fahrplan für Bus und Bahn in Kraft, auch im Gebiet des Nahverkehrsverbunds Ding stehen Veränderungen und Verbesserungen an. Aus Sicht der Donau-Iller-Nahverkehrsverbundgesellschaft handelt es sich um einen der komplexesten Fahrplanwechsel im Verbundraum. Auch zum 1. Januar gibt es Anpassungen. Ein Überblick.

Mit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke am 11. Dezember startet auch der Regionalverkehr zwischen Ulm und Wendlingen. Der neue IRE200 bedient dabei auch den neuen Bahnhalt Merklingen. Er fährt im Stundentakt den ganzen Tag zwischen Ulm, Merklingen und Wendlingen. In Wendlingen bestehen Anschlüsse an die Regionalzüge in Richtung Stuttgart und Tübingen. Zusammen mit dem Angebot des RE5 über das Filstal verdoppelt sich das Angebot an schnellen Zügen zwischen Ulm und Stuttgart.

Fahrplanwechsel: Änderungen bei Zügen im Kreis Neu-Ulm

Auf der Filstalbahn und auf der Linie des RE5/MEX16 gibt es ein neues Fahrplankonzept, bei dem die Taktzeiten geändert sind. Auch auf der Südbahn wird das Angebot ausgeweitet, das betrifft die Linien IRE3 und RE5 sowie die Regio-S-Bahnen RS2 und RS21. Ausweitungen gibt es auch auf der Donaubahn und auf den Linien RE55/RS3. Auf der Illertalbahn (Strecke Ulm–Illertissen) kommt es punktuell zu geringfügigen Fahrplananpassungen. Auf der Strecke Ulm – Donauwörth – Ingolstadt werden die Taktzeiten der von Agilis bedienten RB15 geringfügig angepasst.

Auf der Strecke des RE9 wird der bisherige "Fugger-Express" vom neuen Betreiber Go Ahead Bayern übernommen. Die neuen Züge fahren auch künftig im Stundentakt. Die Abfahrtszeiten werden umfangreich angepasst. Wichtig zu wissen ist, dass die Züge von Ulm nach München nur noch jede zweite Stunde direkt fahren. In der jeweils anderen Stunde müssen Fahrgäste in Augsburg umsteigen.

Straßenbahn-Linie 2 in Ulm mit engerem Takt

Das Fahrtangebot auf den Linien 77 und 737 im Kreis Neu-Ulm wird geringfügig angepasst. Vormittags sind nur geringfügige Anpassungen im Minutenbereich vorgesehen. In den Nachmittagsstunden wird der derzeitige Baustellenfahrplan auf der Linie 77 in leicht geänderter Form fortgeführt. Die Linie 77 verkehrt alle 80 Minuten. Das Fahrtenangebot der Linie 737 über Finningen wird in die Zwischenlagen geschoben, sodass sich etwa alle 40 Minuten eine Fahrmöglichkeit ab Neu-Ulm in Richtung Reutti und Holzschwang ergibt.

Die Gemeinde Elchingen bekommt ab 1. Januar 2023 mit der Linie 591 einen neuen Ortsverkehr. In Verknüpfung mit dem Pfiffibus 5 bekommen die Elchinger Ortsteile damit ein vertaktetes Angebot an allen Wochentagen.

Auf der Straßenbahnlinie 2 in Ulm gibt es von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten von circa 7 bis 10 Uhr und von circa 15 bis 18 Uhr den neuen Fünf-Minuten-Takt zur Wissenschaftsstadt und zum Kuhberg. (AZ)