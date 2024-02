Der Arbeitsmarkt rund um Neu-Ulm bleibt im Februar stabil

Die gesamte Region hat weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und trotz der konjunkturellen Schwäche ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht schlecht.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Februar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,7 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Aktuell sind 2841 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 36 weniger als vor einem Monat. Das sind neusten Zahlen aus der Agentur für Arbeit in Donauwörth.

„Wir haben im gesamten Agenturbezirk weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und trotz der konjunkturellen Schwäche ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt recht stabil", sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Es haben sich mehr Personen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, als neu hinzugekommen sind. So verzeichnet der Kreis mehr Abmeldungen in Arbeit als in den vergangenen Monaten, aber auch der Start zahlreicher beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen ließ die Arbeitslosigkeit leicht sinken.

Bedarf an Arbeitskräfte im Kreis Neu-Ulm ist weiterhin hoch

Der Bedarf an Arbeitskräften ist nach wie vor hoch. Das Anforderungsprofil der gemeldeten Stellen liegt hauptsächlich auf Fachkraftniveau oder höher, jedoch werden auch Arbeitsplätze im Helferbereich angeboten.

Von den aktuell insgesamt 2.841 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1442 (minus 26 im Vergleich zum Vormonat; plus 111 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 1399 (minus 10 im Vergleich zum Vormonat; plus 161 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter registriert.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Neu-Ulm im Januar 790 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 267 arbeitslos.

Im Februar haben sich 977 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 359 aus einer Beschäftigung und 269 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 1014 die Arbeitslosigkeit beenden, 282 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 246 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Im Landkreis Dillingen sind aktuell 1244 freie Arbeitsstellen gemeldet

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin auf hohem Niveau, fällt aber im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Von den Arbeitgebern wurden 276 neue Arbeitsstellen gemeldet, 43 mehr als im Januar und 36 weniger als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1244 freie Arbeitsstellen (16 weniger als vor einem Monat und 140 weniger als im Vorjahr). Bei 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind gut 53 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Das sind die Top-Zehn Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Verkauf, Lager, Post- und Zustelldienste, Berufskraftfahrer, Metallbau, Kinderbetreuung und -erziehung, Kraftfahrzeugtechnik, Gastronomieservice, Objekt-, Werte-, Personenschutz und Büro- und Sekretariat.

Arbeitslosigkeit im Februar: So ist die Lage in Ulm

Auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht zurückgegangen. Im Stadtgebiet Ulm waren 3132 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1239) und das Jobcenter (1893) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit um 67 Personen oder um 2,1 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte nach unten auf 4,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote 3,8 Prozent. Unter den neun Stadtkreisen im Land hat Ulm die niedrigste Arbeitslosenquote sowie die einzige unterhalb der Fünf-Prozent-Marke. (AZ)