Im Landkreis zeigen sich Stärken und Schwächen des 9-Euro-Tickets

Plus Für manche wird der Mehrwert gigantisch, anderen bleibt ein Trostpflaster. Doch es lassen sich auch wichtige Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen.

Das Neun-Euro-Ticket ist der größte Versuchsballon seiner Art – und im Kreis Neu-Ulm und der Stadt Ulm lässt sich wunderbar beobachten, wer davon profitiert und wer nicht. In gewisser Weise ist die Region ein Brennglas für die Republik. Doch vielleicht lassen sich Erkenntnisse gewinnen, wie möglichst viele Menschen dauerhaft einen Vorteil ziehen.