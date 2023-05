Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Kunst in der Region: Was Galerien aktuell zu bieten haben

Die Künstlerinnen Annegret Polack-Papke und Uta Weberruss stellen ihre Werke in der Ausstellung in Senden gegenüber. Das Motto der Schau: Vis-à-vis.

Plus Bunte Grafiken, kühl kalkulierte Metallskulpturen und ein spannendes Vis-à-vis: Drei Ausstellungen, in denen Kunstfreunde aktuell auf ihre Kosten kommen.

Die Kunstfreunde in Ulm, Neu-Ulm und der Region können sich freuen, denn momentan gibt es hier für sie einige absolut sehenswerte Ausstellungen. Skulpturen renommierter Künstler locken nach Ulm, in Senden beweisen zwei Künstlerinnen aus der Region, wie gut sich auch verschiedene Ansätze ergänzen können.

Weststadt-Galerie ehrt Otto Herbert Hajek

Im Ulmer Kunstraum West wird das Werk des bekannten und 2005 im Alter von 77 Jahren in Stuttgart gestorbenen Malers, Grafikers und Bildhauers Otto Herbert Hajek gewürdigt. Bekannt wurde Hajek vor allem durch seine bei der Documenta II und Documenta III in Kassel ausgestellten Arbeiten. Sein Hauptaugenmerk galt großen, farbigen, oft auf Betonsockeln verankerten Skulpturen sowie der großflächigen Gestaltung von Fassaden. In Sachen Skulptur muss sich die Weststadtgalerie natürlich auf ein paar kleine Ausführungen beschränken. Aber Otto Herbert Hajek war eben auch ein hervorragender Maler und Grafiker. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher der kleinen, aber feinen Ausstellung überzeugen.

