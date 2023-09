Bus und Bahn: Falsche Echtzeitangaben sind ein echtes Ärgernis

Plus Dass alle Busse und Bahnen immer pünktlich sind, ist nicht möglich. Zu viel kann schiefgehen. Umso wichtiger, dass wenigstens die Auskünfte stimmen.

Eine Mischung aus Geduld und Gleichmut hilft allen Pendlerinnen und Pendlern. Züge verspäten sich oder fallen aus, Anschlüsse werden verpasst. Und wer mit dem Auto fährt, kann im Stau stecken bleiben. Doch die Öffentlichen sind grundsätzlich weniger flexibel und bringen die Menschen in vielen Fällen langsamer ans Ziel. Umso wichtiger, dass sie verlässlich sind. Das gilt nicht nur für die Abfahrtzeiten, sondern auch für die Auskünfte.

An Bahnhöfen sind digitale Anzeigetafeln längst Standard, an Bushaltestellen werden sie nach und nach aufgestellt. Aktuelle, übersichtliche Auskunft – ein Vorteil für alle Reisenden und gleichzeitig eine Art Werbefaktor für alle anderen, die gerade vorbeikommen. Darauf zumindest hofft man beim Verkehrsverbund Ding. Die Anzeigen sollen aufzeigen, dass die Taktung gar nicht so schlecht ist, wie manche vielleicht annehmen. Und sie sollen den Bussen mehr Aufmerksamkeit bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen