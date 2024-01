Landkreis Neu-Ulm

Ulm im Hinterkopf: Wie Treu und Eisenkolb die Stichwahl angehen wollen

Bei der Landratswahl in Neu-Ulm lag CSU-Kandidatin Eva Treu deutlich vor Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. Wer von ihnen künftig auf dem Chefsessel im Landratsamt sitzt, entscheidet sich bei der Stichwahl am 28. Januar.

Plus Die CSU-Kandidatin liegt bei der Neu-Ulmer Landratswahl deutlich vorne, der Bewerber der Freien Wähler landet auf Rang zwei. In zwei Wochen kommt es zur Stichwahl.

Ganz kurz durfte Eva Treu von einer absoluten Mehrheit träumen. Nachdem die ersten beiden von 173 Gebieten im Landkreis Neu-Ulm ausgezählt waren – die Zahlen kamen aus Pfaffenhofen und Altenstadt – lag sie bei 50,2 Prozent. Damit hätte sie die Kupferburg im ersten Anlauf erobert. Doch als bei der Wahlparty im Landratsamt die weiteren Ergebnisse an die Leinwand geworfen wurden, war schnell klar, dass es dafür nicht reichen würde. Am Ende holte die junge CSU-Kandidatin 41,1 Prozent und lag damit deutlich vor dem zweitplatzierten Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler), der 17,9 Prozent der Stimmen bekam. Nun kommt es zwischen Treu und Eisenkolb zur Stichwahl am 28. Januar.

Den dritten Platz bei der Landratswahl belegte Daniel Fürst von der SPD mit 16,5 Prozent. Er holte im Laufe der Auszählung mehrere Prozentpunkte auf, verpasste aber letztendlich die Stichwahl. Auf Rang vier lag am Ende des Wahlabends Wolfgang Dröse ( AfD) mit 13,2 Prozent, auf Platz fünf Ludwig Ott (Grüne) mit 11,2 Prozent.

