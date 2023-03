Jobticket kann 49-Euro-Ticket befeuern – doch es braucht noch mehr

Plus Das Deutschlandticket kann eine Eigendynamik entwickeln, mehr Firmen dürften ihren Beschäftigten Angebote machen. Doch auf einen weiteren Schritt kommt es an.

Das Deutschlandticket hat das Zeug, das Mobilitätsverhalten in Ulm, im Kreis Neu-Ulm und in der Umgebung auf den Kopf zu stellen. Klar, das Auto bleibt eine bequeme und flexible Möglichkeit, ans Ziel zu kommen. Doch günstiger als mit dem neuen Angebot geht es kaum. Wenn die Arbeitgeber mitspielen, wird es noch mal ein ganzes Stück billiger. Die Chancen stehen nicht schlecht.