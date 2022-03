Landkreis Neu-Ulm/Ulm

12:00 Uhr

Kommt das 365-Euro-Ticket für alle Schüler aus dem Kreis Neu-Ulm?

Plus In Baden-Württemberg ist die günstige Jahreskarte für Schüler und Studenten beschlossen, in Bayern steht die Entscheidung noch aus. Ein Ungleichgewicht droht.

Von Sebastian Mayr

Zu Beginn des neuen Schuljahrs im September führt der Verkehrsverbund Ding das 365-Euro-Ticket ein. Die Rechnung ist einfach: Für einen Euro pro Tag können alle, die zur Schule gehen oder studieren, durchs gesamte Netz fahren. Wirklich alle? Angaben aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium werfen Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

