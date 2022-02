Nach Polizistenmord: Wie geschützt sind Beamte in der Region?

Plus Polizeikräfte sind so gut ausgerüstet wie nie zuvor und tödliche Attacken gibt es selten – eine Entwicklung ist trotzdem bedenklich.

Die Polizeibehörden in Bayern und Baden-Württemberg tragen Trauer. Nach dem Mord an einer jungen Polizeianwärterin und einem Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz, gedenkt auch im Landkreis Neu-Ulm die Polizei ihrer jungen Kollegen. Auf der Facebook-Seite des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West haben die Beamten und Beamtinnen das Profilbild mit dem Polizeistern mit einem Trauerflor versehen - in den Kommentaren darunter sind zahlreiche Beileidsbekundungen zu finden. Und auch die Polizei Ulm kondolierte über Facebook: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Freunden und Kolleginnen und Kollegen."