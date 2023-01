Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Ärger auf den Dächern: Passen Denkmalschutz und Solaranlagen zusammen?

Auf dem Dach der evangelischen Nikolauskirche in Nersingen gibt es schon seit vielen Jahren eine PV-Anlage, für das Landesamt für Denkmalpflege ein gelungenes Beispiel.

Plus Wer eine PV-Anlage auf ein altes Haus bauen will, muss viel beachten. Das kann Frust auslösen. Doch es gibt Chancen. Beispiele aus dem Kreis Neu-Ulm und Ulm.

Auf manchen Dächern sind Solaranlagen inzwischen Pflicht, auf anderen sind sie nicht möglich – aus Gründen des Denkmalschutzes. Doch darüber gibt es Debatten, Simone Hartmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sagt: "In Bayern gibt es keine Denkverbote". Im Freistaat steht sogar eine Gesetzesänderung an. Worauf kommt es an? Ein Überblick.

