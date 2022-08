Politik fordert: Region Ulm/Neu-Ulm soll bis 2032 Wasserstoff-Pipeline bekommen

In den Planungen für ein Wasserstoffnetz kommt die Region Ulm/Neu-Ulm nicht vor. Das soll sich ändern, dafür gibt es zwei konkrete Vorschläge.

Die Landräte Freudenberger und Scheffold, Oberbürgermeisterin Albsteiger und Oberbürgermeister Czisch fordern, dass die Region Donau-Iller spätestens in zehn Jahren an die Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen wird. Derzeit kommt die Region in den Planungen für das Netz nicht vor. Die politische Quartett warnt, dass jede Verzögerung der Entwicklung der Wirtschaftsregion nachhaltig schade, und kritisiert eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Regionen Deutschlands.

Am Montag wollen die Ministerpräsidenten Söder (Bayern) und Kretschmann (Baden-Württemberg) eine gemeinsame Wasserstoffstrategie ihrer Länder vorstellen. Freudenberger, Scheffold, Albsteiger und Czisch sehen darin ein Signal der Unterstützung. Denn in den Landratsämtern und Rathäusern wächst die Sorge, dass die Region beim Ausbau des Wasserstofffernleitungsnetzes H2-Backbone zu kurz kommen könnte. Konkret: Die geplanten Wasserstoff-Fernleitungen könnten zu langsam fertiggestellt oder überhaupt an der Region vorbeigeführt werden. Gunter Czisch, Katrin Albsteiger, Heiner Scheffold und Thorsten Freudenberger sehen in der Technologie Wasserstoff einen "Entwicklungsmotor für den gesamten Wirtschaftsraum". Sie verweisen auf ein "belastbares Innovationsumfeld" aus Forschung, Entwicklung und Unternehmen aller Größen.

Ulm, Neu-Ulm und die Landkreise sollen ans Wasserstoffnetz kommen

Ein Beispiel: Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) projektieren verschiedene Elektrolyseure in Ulm, darunter beim Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstofforschung (ZSW) in unmittelbarer Nähe zur Forschungsfabrik für Wasserstoff und Brennstoffzellen HyFab. Elektrolyseure sind Vorrichtungen, in denen grüner Wasserstoff hergestellt wird. Diese und andere Aktivitäten sind Teil des Förderprojekts "Modellregion Grüner Wasserstoff Baden-Württemberg". Doch die Region ist in Sachen Wasserstoff nicht autark: Neben dem Ausbau der Strominfrastruktur werde man immer zusätzlichen grünen Wasserstoff aus anderen Regionen Deutschlands und aus der ganzen Welt beziehen müssen, ist sich Marius Pawlak sicher, Zentralstellenleiter bei der Stadt Ulm und Geschäftsführer des regionalen Förderprojekts "Hy-FIVE". Daher sei der Ausbau der Pipeline-Infrastruktur entscheidend. "Ohne Anbindung an den geplanten "H2-Backbone" der Fernleitungsnetzbetreiber geht es nicht", macht Pawlak deutlich. Die aktuellen Pläne seien für Wirtschaft und private Haushalte ein schlechtes Signal, der Umstieg von fossilem Erdgas auf klimaneutralen Wasserstoff werde erschwert.

Gunter Czisch, Katrin Albsteiger, Heiner Scheffold und Thorsten Freudenberger plädieren für einen Bau innerhalb der nächsten zehn Jahre und schlagen vor, aus Zeitgründen die bestehende Erdgasinfrastruktur zu nutzen oder eine neue Leitungstrasse entlang der A8 zu führen. "Gemeinsam müssen wir für den Ausbau der notwendigen Infrastruktur für die Wasserstofftechnologie als Basiselement der Energiewende fördern", betont Freudenberger. "Zahlreiche Arbeitsplätze in der Innovationsregion sind dem produzierenden Gewerbe zuzuordnen. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, denn damit decken wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Produktion ab", beschreibt Albsteiger. Diese Vorzüge der Innovationsregion Ulm/ Neu-Ulm gelte es mit Hilfe der Trassen zu fördern. (AZ)