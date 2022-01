Landkreis Neu-Ulm/Ulm

12:00 Uhr

Schnellwege und Stellplätze: Das tut sich für Radfahrer in der Region

Plus Von Illertissen über Neu-Ulm nach Blaustein soll eine besondere Achse führen. In Ulm stehen bald Verbesserungen an, ein großer Wurf für Radler könnte folgen.

Von Sebastian Mayr

Radschnellwege sollen helfen, Autos verzichtbarer zu machen. In Deutschland verlaufen sie bislang in der Regel zwischen Städten oder innerhalb einer Stadt. In der Region gibt es andere Pläne, der Kreis Neu-Ulm könnte davon profitieren. Doch zuerst müssen die Chancen ausgelotet werden. In Ulm sind einige konkrete Verbesserungen schon festgezurrt. Dazukommen könnte "ein Schmankerl".

