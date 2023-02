Landkreis Neu-Ulm/Ulm

18:00 Uhr

Mit Zug und Bus auf die Piste: So klappt Wintersport ohne Auto

Ein Skitourengeher ist an der Jöchelspitze in den Allgäuer Alpen im Tiefschnee unterwegs.

Plus Mit Zug und Bus zur Skitour oder auf die Piste – das dauert zwar länger, bringt aber einige Vorteile. Was von Ulm und dem Kreis Neu-Ulm aus möglich ist.

Von Sebastian Mayr

Am Morgen fährt der Bus alle zehn oder 20 Minuten. "Fast wie in der Großstadt", findet Michael Vitzthum. Der Walserbus rollt von Oberstdorf bis ans Ende des Kleinwalsertals. Bis zu jenem Wanderparkplatz, an dem die Stellplätze heiß umkämpft sind. Vitzthum ist passionierter Bergsportler – und seit rund 15 Jahren komplett ohne Auto unterwegs. Eine Karte, die er erstellt hat, zeigt: Aus dem Landkreis Neu-Ulm sind viele Wintersportziele in den Alpen öffentlich gut erreichbar. Das ist zwar zeitaufwendiger als mit dem Auto, bietet aber eine Reihe anderer Vorteile.

