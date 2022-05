Landkreis Neu-Ulm/Ulm

06:30 Uhr

So laufen die Vorbereitungen aufs 9-Euro-Ticket im Kreis Neu-Ulm

Plus Einiges ist unklar und auch die 9-Euro-Tickets selbst sind noch nicht überall zu kaufen. Doch trotz einiger Befürchtungen sind Hoffnungen und Vorfreude groß.

Am Montagmorgen waren die Server erst einmal überlastet: Wer bei der Deutschen Bahn ein digitales 9-Euro-Ticket kaufen wollte, musste sich gedulden. Am ersten Tag, an dem die Fahrkarte erhältlich war, wollten offenbar viele direkt zugreifen. Wer das entsprechende Handy-Ticket über die Ding-App erstehen will, benötigt noch ein bisschen mehr Geduld – bis zum Monatsende soll es so weit sein. Mancherorts ist die Fahrkarte schon erhältlich. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es Ungewissheiten, Hoffnungen und Erwartungen.

