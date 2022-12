Trotz Eisregen: Lage auf den Straßen größtenteils entspannt

Am Mittwoch führt Eisregen zu Winterglätte auf den Straßen der Region. Doch schlimme Befürchtungen bewahrheiten sich vorerst nicht.

Die Ulmer Polizei konnte gegen Mittag vorerst Entwarnung geben: Die Lage auf den Straßen der Region sei insgesamt noch entspannt, sagte Pressesprecher Thomas Hagel auf Nachfrage unserer Redaktion. "Es hat zwar vier Unfälle gegeben, aber nichts Größeres." Auch von der Polizeiinspektion Neu-Ulm kam eine ähnliche Antwort: Sieben Unfälle, aber alle unabhängig von den Witterungsbedingungen einzuordnen. Vom Polizeipräsidium Süd/West hieß es, dass sich "nichts Außergewöhnliches" auf den Straßen ereignet habe.

Deutsche Bahn: Keine nennenswerten Einschränkungen auf den Gleisen

Bereits am Vormittag hatte die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass es "keine nennenswerten betrieblichen Einschränkungen" in der Region gebe. Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Zugreisende hatten bis zum frühen Nachmittag also nicht mit Verkehrsbehinderungen über die Maßen zu kämpfen. Anders sah es bei den Fußgängerinnen und Fußgängern aus. Wie Passanten aus Illertissen unserer Redaktion mitteilten, waren die Fußwege in der Stadt spiegelglatt. (AZ)