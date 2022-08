Trotz leichter Sommerflaute bleibt die Nachfrage nach Fachkräften hoch

Die Arbeitslosenquote steigt im Landkreis Neu-Ulm leicht auf 2,4 Prozent. In welchen Bereichen vor allem Personal gesucht wird.

Die Arbeitslosenquote Landkreis Neu-Ulm stieg im August leicht auf aktuell 2,4 Prozent (Vormonat 2,3 Prozent), liegt aber unter dem Vorjahreswert von 2,6 Prozent. Derzeit sind 2438 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 106 mehr als vor einem Monat und 294 weniger als vor einem Jahr.

"Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung ist in den Sommermonaten üblich", erläutert Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. "Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem führten endende Schul- und Berufsausbildungen zu einem saisonalen Anstieg."

Bei jungen Menschen bis 25 Jahren liegt die Quote bei 2,1 Prozent

Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren sei die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Dort verzeichnete die Agentur einen Zuwachs um 33,3 Prozent. Momentan seien 236 junge Menschen ohne Arbeit, 59 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 2,1 Prozent. "Ein großer Teil dieser Jugendlichen wird sicherlich nur für kurze Zeit arbeitslos sein. Viele haben bereits eine neue Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium“, berichtet Richard Paul.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn die Stellenmeldungen im August rückläufig waren. Von den Firmen wurden 277 neue Arbeitsstellen gemeldet, 43 weniger als im Juli und 201 weniger als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1927 freie Arbeitsstellen (76 weniger als vor einem Monat und 228 mehr als im Vorjahr). Bei gut 77 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen seien nur knapp 53 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten, so die Arbeitsagentur.

In diesen Bereichen wird im Landkreis Neu-Ulm vor allem Personal gesucht

Das ist die Top Ten der Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Metallbearbeitung, Kranführer, Berufskraftfahrer, Köche/Köchinnen, Kinderbetreuung und -erziehung, spanende Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat sowie Fahrzeugführer.

Im Stadtgebiet Ulm waren 2849 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1206) und das Jobcenter (1643) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 286 Personen oder um 11,2 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als vor vier Wochen und 0,1 weniger als vor einem Jahr. Unter den neun Stadtkreisen ist das laut der Agentur für Arbeit Ulm die niedrigste Quote im Land.

Zum Stichtag im August waren im Kreis Unterallgäu 1727 Menschen arbeitslos gemeldet – 55 Personen oder 3,3 Prozent mehr als im Vormonat und 106 Personen oder 5,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 2,0 Prozent – sie blieb damit im Vergleich zu Juli gleich und verringerte sich im Vergleich zum August vergangenen Jahres um 0,2 Punkte. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Arbeitsagentur 329 neue vakante Stellen. Der gesamte Stellenbestand lag im August bei 1956. (AZ)