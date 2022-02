Wenig Arbeitslose im Kreis Neu-Ulm, aber mehr Menschen in Kurzarbeit

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist sogar mit Blick auf die Zeit vor der Pandemie positiv. Eine andere Zahl zeigt, dass die Krise nicht überstanden ist.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Januar nach Angaben der Agentur für Arbeit wie erwartet gestiegen. Die Quote der Menschen ohne Stelle lag bei 2,4 Prozent; im Dezember betrug sie 2,3 Prozent. "Aktuell sind 2522 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 181 mehr als vor einem Monat" berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Überraschend kommt die Entwicklung nicht, immerhin hielt sich die Steigerung der Arbeitslosenzahl in Grenzen.

Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar ist Agenturangaben zufolge üblich. Der Grund sind auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und ein paar wenige saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Die milden Temperaturen haben für einen nur geringfügigen Zuwachs an Arbeitslosen aus den Außenberufen gesorgt. "Im Vergleich zum Januar 2021 hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wesentlich verbessert", schildert Paul. Vor einem Jahr waren 1147 Menschen mehr arbeitslos gemeldet und die Arbeitslosenquote betrug 3,6 Prozent. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen – aktuell 1755 – liegt knapp 82 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Agentur für Arbeit sieht erfreuliche Entwicklung im Landkreis Neu-Ulm

Besonders erfreulich sei die Entwicklung mit Blick auf das Vorkrisenniveau, das im aktuellen Monat unterschritten wurde. Im Januar 2020 waren 2640 Arbeitslose gemeldet und die Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent. "Der Stellenbestand ist höher als vor der Corona-Pandemie. Damals waren 1513 offene Arbeitsstellen gemeldet", so der Agenturleiter. Im Januar 2022 haben sich 882 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 442 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 703 die Arbeitslosigkeit beenden, 211 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Dezember 2021 auf Januar 2022 zwar gesunken, aber die Zahl der Personen in Anzeigen ist wesentlich höher als noch im Dezember. Bis zum 26. Januar gingen 37 neue Anzeigen für 2600 Beschäftigte ein. Im Dezember wurden 39 Anzeigen für 228 Beschäftigte eingereicht.

Arbeitsagentur legt Zahlen aus Ulm und dem Unterallgäu vor

Im Stadtgebiet Ulm waren 2510 arbeitslose Menschen über Arbeitsagentur und Jobcenter auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 113 Personen oder um 4,7 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent, das sind 1,1 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Damit bleibt Ulm der einzige Stadtkreis in Baden-Württemberg mit einer Drei vor dem Komma.

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu lag im Januar nach Angaben der Agentur für Arbeit bei 2,3 Prozent. 1972 Menschen hatten keinen Job.